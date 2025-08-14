Motta: Corregedoria precisa ser firme com quem teve papel central em obstrução inadmissível

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu uma posição "firme" da Corregedoria Parlamentar com os parlamentares que tiveram "papel central" na obstrução física do plenário na semana passada, que considerou "inadmissível". As declarações ocorreram em entrevista à GloboNews, na manhã desta quinta-feira, 14.

Na ocasião, Motta afirmou que o chefe da Corregedoria, deputado Diego Coronel (PSD-BA), já iniciou a notificação dos 14 parlamentares que são alvos das representações. O presidente da Câmara confirmou o prazo de 45 dias para o corregedor se manifestar, mas disse que o órgão pode se antecipar.

"Ele já está notificando os parlamentares, e penso que antes desse prazo de 45 dias - sem prejuízo daquilo que tem que ser feito, que é a responsabilização desses parlamentares - a Corregedoria irá se manifestar. E a Mesa com certeza irá tomar as providências cabíveis, porque nós não podemos permitir que o que aconteceu volte a se repetir", disse ele.