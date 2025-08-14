Motta diz querer dar resposta imediata à adultização de crianças com projeto que veio do Senado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que quer dar prioridade na semana que vem para a tramitação de um projeto contra a "adultização" de crianças. As declarações ocorreram em entrevista à GloboNews, nesta quinta-feira, 14.

"Queremos dar resposta imediata à 'adultização' de crianças com o projeto que veio do Senado", disse Motta.

A matéria em questão está sob a relatoria do deputado federal Jadyel Alencar (Republicanos-PI).