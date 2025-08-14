'Não está sendo fiel aos fatos': Barroso e Fux se desentendem no plenário do STF

Segundo Fux, o presidente da Corte não teria o oferecido a possibilidade de manter a relatoria. Barroso respondeu: "Eu ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator, disse: 'Vossa Excelência não quer permanecer como relator apenas reajustando?' E Vossa Excelência disse: 'não quero reajustar'".

Fux negou a conversa disse que o processo foi passado diretamente para Flávio Dino. Em resposta, Barroso disse que o ministro "não está sendo fiel aos fatos". Gilmar Mendes ainda tentou intervir e apaziguar a situação, mas, após nova alfinetada de Fux, que disse que "não queria deixar passar isso", o presidente do STF encerrou a sessão.

Esta não é a primeira - e nem a mais acalorada - discussão que Barroso integra durante sessões no Supremo. Em 2018, o ministro chamou a atenção por dizer que Gilmar Mendes, seu colega, era "uma pessoa horrível, uma mistura de mal com o atraso e pitadas de psicopatia".

Ele ainda complementou: "a vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas" e disse "é bílis, ódio, mau sentimento, mau secreto, Vossa Excelência nos envergonha". No dia, eram debatidas doações ocultas de campanha eleitoral. Em face da discussão, a ministra Cármen Lucia, que era presidente do Tribunal no momento, suspendeu a sessão.