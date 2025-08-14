Ônibus é incendiado com passageiros dentro em São Paulo; polícia investiga ato de vandalismo

Um ônibus da Viação Grajaú foi incendiado com passageiros dentro na noite de quarta-feira, 13, na Estrada da Colônia, em Parelheiros, zona sul de São Paulo. O coletivo operava pela Linha 6091/10 Vargem Grande - Terminal Santo Amaro. Todos que estavam no coletivo conseguiram sair a tempo e não houve feridos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para acompanhar uma manifestação no local. "Durante o protesto, um grupo de criminosos depredou um ônibus e, em seguida, ateou fogo no veículo enquanto o motorista e passageiros ainda estavam a bordo", afirmou a Secretaria da Segurança Pública do Estado. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e controlou as chamas.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a São Paulo Transporte (SPTrans) disseram que repudiam o ato de vandalismo.