Prefeitura de SP inicia processo de demolição do 'Caveirão', prédio no centro de SP

A Prefeitura de São Paulo iniciou o processo para a demolição do prédio conhecido como "Caveirão", na região da Sé, centro de São Paulo. A administração municipal anunciou nesta quinta-feira, 14, a assinatura do contrato com a empresa responsável pelos trabalhos. O imóvel particular inacabado está abandonado e apresenta risco iminente de desabamento, ainda de acordo com a Prefeitura. A reportagem não localizou o empresário Rivaldo Santanna, atual proprietário do imóvel.

Abandonado ao longo das décadas, o esqueleto de concreto recebeu o apelido de 'Caveirão' e já serviu de abrigo para famílias em situação de rua em vários momentos. O serviço de demolição "será realizado manualmente para preservar imóveis tombados no entorno", diz a Prefeitura. No primeiro mês, a equipe vai instalar telas de proteção, tapumes e acessos seguros. O prazo de execução da obra é de 300 dias.

O início dos trabalhos de demolição representa mais uma etapa de uma longa batalha judicial. Em janeiro deste ano, a 13ª Vara de Fazenda Pública atendeu pedido da Procuradoria Geral do Município que trava desde 2018 uma batalha judicial para que o prédio situado na Rua do Carmo, número 93, seja demolido.