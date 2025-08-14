Presidente dos EUA é 'inimigo da saúde', afirma Alexandre Padilha

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou nesta quinta-feira, 14, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem se referiu como "inimigo da saúde" após revogação de visto de secretário da pasta, Mozart Júlio Tabosa Sales, e de Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro por conta do programa Mais Médicos.

Durante inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana (PE), Padilha defendeu a parceria com médicos de Cuba e disse sentir orgulho da política e do trabalho dos funcionários públicos atacados.

Ele destacou que as famílias deles também estão impedidas de entrar nos EUA. O ministro fez ainda apontamentos a políticas do líder norte-americano, consideradas negacionistas.