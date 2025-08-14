Quando o frio vai acabar em São Paulo? Veja previsão para os próximos dias

A temperatura voltou a cair na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 14. Diferentemente do dia anterior, quarta-feira, 13, que teve máxima em torno de 25ºC, os termômetros devem chegar aos 18ºC nesta quinta, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. "O dia segue com nebulosidade e com lenta elevação da temperatura. Máxima de 18°C, com umidade relativa do ar acima de 60%", afirma o CGE.

Conforme o órgão municipal, o vento frio e úmido que sopra do mar vai favorecer o ingresso de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista. "Desta forma, o céu nublado predomina, e a temperatura volta a cair." Segundo a Meteoblue, a mínima nesta quinta-feira prevista é de 9ºC, estando mantido na capital paulista o alerta para baixas temperaturas.

Veja a variação dos termômetros nos próximos dias, segundo a Meteoblue: