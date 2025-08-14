STF tem índice de desconfiança de 51%, aponta pesquisa; 49% declaram confiança no Supremo

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 14, aponta que 51% dos entrevistados não confiam no Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto 49% afirmam confiar. De acordo com o levantamento, o índice de desconfiança no STF subiu 4 pontos porcentuais em comparação com os dados de fevereiro (47%). Já a porcentagem dos que dizem que confiam na Corte foi mantida.

Segundo a sondagem, 51,3% dizem não confiar no trabalho e nos ministros do STF, e 48,5% afirmam confiar, enquanto 0,2% não sabe. Nesse quesito, a desconfiança subiu 4,3 pontos porcentuais de fevereiro para agosto, e a confiança caiu 0,5 ponto.

Em relação à renda familiar, a confiança é menor entre quem ganha entre R$ 2 mil e R$ 3 mil - nessa faixa, 43,2% dizem confiar, e 56,6%, que não confiam.