Tarcísio participa de jantar com Latino e empresários na casa do cantor

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou, junto de empresários, de um jantar na casa do cantor Latino na última quarta-feira, 13. O encontro não constava na agenda oficial do político. Procurado pelo Estadão por intermédio de sua assessoria, Tarcísio não havia respondido qual era o tema da reunião até a publicação deste texto.

Latino publicou fotos do jantar em seu Instagram e declarou apoio ao político caso ele concorra à presidência em 2026. "Quanta honra poder receber o nosso (quem sabe!) futuro presidente e atual governador de São Paulo, Tarcísio, aqui em casa numa noite tão agradável, ao lado de amigos e empresários. Foi épico", escreveu o artista.

Além de Tarcísio, também estavam presentes Bruno Freire, empresário do cantor; Flávio Rocha, ex-deputado federal e presidente do Conselho e Administração da rede de lojas Riachuelo; Marcelo Prando, que possui empresa no setor de plásticos; e outros empresários do ramo artístico.