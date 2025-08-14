Vice-prefeita e PM assumirá prefeitura de São Bernardo do Campo

Em julho, a vice-prefeita foi homenageada pela Câmara Municipal de São Bernardo com o título de cidadã são-bernardense. Ao receber a honraria, Jéssica agradeceu a Marcelo Lima. "Se hoje sou a primeira vice-prefeita de São Bernardo foi por causa da confiança de uma pessoa que foi mais que um apoiador, foi meu padrinho político. Meu muito obrigada por acreditar em mim, me dar espaço, voz e oportunidade", disse a sargento.

Marcelo Lima é ex-vereador (2009-2016) e ex-vice-prefeito de São Bernardo (2017-2022). O prefeito afastado foi vice de Orlando Morando, hoje secretário de Segurança Pública da cidade de São Paulo. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo Solidariedade, mas foi cassado em novembro de 2023 por infidelidade partidária. A Justiça Eleitoral entendeu que Lima desfiliou-se da sigla pela qual foi eleito sem justa causa.

Em 2024, Lima candidatou-se à prefeitura de São Bernardo do Campo. Durante o período eleitoral, rivalizou com seu ex-aliado, Orlando Morando, que apoiou a candidatura da sobrinha, Flávia Morando, para sucedê-lo no cargo. Flávia perdeu a disputa ainda no primeiro turno, enquanto Marcelo Lima e Alex Manente, do Cidadania, disputaram o segundo turno pela prefeitura do município. No segundo turno, Orlando Morando declarou apoio a Lima, que se elegeu com 55,7% dos votos válidos.

Em junho de 2025, Marcelo Lima e Jéssica Cormick foram condenados pela Justiça Eleitoral de São Paulo por uma publicação durante a campanha de 2024. Os candidatos compartilharam imagens de uma visita ao gabinete do então prefeito Orlando Morando. De acordo com a sentença, a publicação favoreceu a campanha da chapa. Lima e Jéssica foram condenados a pagar uma multa de R$ 5,3 mil cada um.

Segundo a Polícia Federal, há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro "com indícios de atuação na administração pública" de São Bernardo. As investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie na posse de um servidor público da cidade. O Estadão pediu manifestação da prefeitura de São Bernardo.