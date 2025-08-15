'Ato covarde', diz Padilha sobre cancelamento de vistos de sua família

O "Mais Médicos" foi criado durante o governo Dilma Rousseff para suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil. No início, a política celebrou contratações principalmente com o governo cubano, historicamente um adversário dos EUA.

"Estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de dez anos de idade, que atinge a minha esposa. E as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, têm que explicar para o mundo inteiro qual o risco de uma criança de dez anos de idade pode ter pro governo americano", diz Padilha no vídeo.

O ministro afirma que sua filha sequer era nascida quando o programa Mais Médicos foi criado e que tem orgulho de ter sido o idealizador da política. Padilha diz ainda que outros países têm contrato com profissionais cubanos e não foram sancionados por Trump.

"Hoje, não tem nenhuma parceria de médico cubano aqui no Brasil, mas tem em dezenas de países de presidentes e primeiros ministros de direita, de esquerda, de todos os espectros políticos, qual que é a explicação que não tem qualquer tipo de sanção, qualquer crítica a esses outros países", disse.

Em entrevista à Globonews, o ministro mencionou que a Itália, que tem um governo de extrema direita, é um desses países.

"Nós vamos defender a democracia do nosso país, continuar cuidando da saúde do povo brasileiro, independente de qualquer tentativa de intimidação, de ataque covarde que qualquer governo faça contra mim e a minha família, que é forjada nessa luta."