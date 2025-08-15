Barroso enfrenta protesto na USP e diz que 'o mundo' discute novas relações de trabalho

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta sexta-feira, 15, em uma palestra na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, que o mundo está debatendo novas relações contratuais de trabalho.

O STF vai julgar em breve a chamada "pejotização" do trabalho. Todos os processos sobre o tema em tramitação no País estão paralisados aguardando uma decisão da Corte.

Segundo Barroso, a realidade de alguns segmentos do mercado de trabalho é incompatível com a "rigidez" da CLT. "Há um mercado de trabalho que já não é mais um mercado metalúrgico", afirmou.