BRF prevê queda de 2% no custo da ração no 2º semestre, diz CFO

São Paulo, 15 - O CFO da BRF, Fabio Mariano, afirmou que a retração nos preços dos grãos, especialmente do milho, deve causar impacto positivo nos custos da companhia ainda em 2025. "Nossa estratégia foi manter uma posição menos alongada justamente para, na ocasião da safrinha, intensificar as originações de milho - e isso aconteceu dentro do planejado", disse, em teleconferência para apresentação dos resultados do segundo trimestre, nesta sexta-feira.Segundo ele, a compra ocorreu na transição do segundo para o terceiro trimestre, e o reflexo nos resultados virá nos próximos meses. "Estimamos uma retração de aproximadamente 2% no custo da ração no segundo semestre", afirmou.Mariano também destacou que a empresa estendeu os contratos de farelo de soja, visando benefícios de custo além de 2025. "Tomamos decisões de alongar os pedidos não apenas para a segunda metade deste ano, mas também já pensando no primeiro trimestre de 2026. Entendemos que poderemos levar certo benefício no custo de consumo também para o início do próximo ano", completou.Cenário estávelA BRF projeta um cenário estável para o mercado global de frango e suíno, sustentado por um equilíbrio entre oferta e demanda e pelo avanço de produtos de maior valor agregado. "Vemos um perfeito equilíbrio entre oferta e demanda. Nesse contexto, dificilmente há alteração que mude os fundamentos do negócio", afirmou o CEO, Miguel Gularte, em teleconferência com analistas.O executivo destacou que a demanda tende a seguir superando a oferta, ainda que de forma equilibrada, e que mesmo episódios como a gripe aviária reforçam a posição estratégica do Brasil. "O tratamento de reabertura mais rápido de mercados que se fecham demonstra essa importância, algo que talvez não ocorresse no passado se o Brasil tivesse menos relevância como fornecedor", disse. O CFO, Fabio Mariano, afirmou que, no caso de aves, não há perspectiva de desequilíbrio de oferta no curto prazo. "Apesar de uma alta de aproximadamente 3% no alojamento no semestre, não prevemos crescimento de produção que supere 1,5% no Brasil. Nos Estados Unidos, o avanço também não deve ultrapassar 2%, e na Europa, talvez nem chegue a 1%. A única exceção pode ser a China, com crescimento maior, mas lembrando que 2024 foi um ano de retração por lá", disse. Quanto ao segmento de suínos, Mariano destacou que o cenário é semelhante, com expectativa de crescimento global em torno de 2%, insuficiente para gerar desequilíbrio de oferta ou pressionar preços.Sobre margens, o CFO ponderou que a indústria é cíclica, mas que a empresa está preparada para diferentes cenários. "Não conseguimos garantir o nível atual, mas podemos garantir que a BRF hoje é muito mais forte, resiliente e competitiva para navegar tanto cenários favoráveis quanto desafiadores. Isso, sim, afirmamos com bastante tranquilidade."