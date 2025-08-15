Café: clima deve favorecer safra brasileira de 2026, diz meteorologista

A próxima safra brasileira de café, que será colhida em 2026, deve apresentar condições climáticas favoráveis. As chuvas devem chegar mais cedo, em meados de setembro, cerca de um mês antes que em 2024, criando um ambiente mais úmido para a florada, informou o agrometeorologista Marco Antonio dos Santos, que participou do 7º Fórum Café e Clima, realizado ontem (14) pela Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé). "Isso fará com que a florada ocorra mais cedo, em um cenário mais favorável em relação ao ano passado. Além do início das chuvas, deve haver uma continuidade delas também", comentou Santos, em comunicado da Cooxupé. "Em 2024 tivemos mais de 120 dias de seca, chuvas irregulares e temperaturas elevadas, que prejudicaram o pegamento da florada e o enchimento dos grãos. Este ano é diferente", acrescentou.Outro ponto positivo, segundo Santos, é que as temperaturas também tendem a ser mais amenas e com mais unidade, principalmente com a possível confirmação da La Niña no mês de novembro. "O verão, apesar da possibilidade de ter algum veranico, será menor comparado ao veranico de 2025. Tivemos janeiro e fevereiro extremamente secos e que afetaram a granação. Este ano, por causa da formação da La Niña, tudo está encaminhando para que a produtividade do café e o peso do grão sejam melhores", avaliou. O especialista, porém, fez um alerta. "Como não houve um estresse hídrico tão acentuado, por conta de mais chuvas, principalmente no Sul e Sudeste de Minas Gerais e mogiana paulista, pode acontecer múltiplas floradas. Isso não afeta a produtividade, mas pode comprometer a qualidade", observou.