Felca e advogados comentam prisão de Hytalo Santos e parabenizam autoridades

A equipe jurídica de Felipe Bressanim, o Felca, comentou a prisão do influenciador Hytalo Santos, após a repercussão do vídeo "Adultização", publicado na semana passada. Hytalo foi preso nesta sexta-feira, 15, juntamente com seu marido, Israel Nata Vicente (conhecido como Euro), em meio a investigações que têm por objeto combater os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. A defesa do casal afirma que eles são inocentes e estão à disposição das autoridades.

Hytalo foi alvo principal do youtuber Felca em denúncias sobre adultização. Ele e o marido são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. Após a prisão de Hytalo, Felca e sua equipe aproveitaram a oportunidade para "parabenizar as autoridades pelo andamento das investigações e efetivo combate à adultização e exploração da imagem e dos corpos de crianças e adolescentes".

A equipe jurídica do youtuber afirma ter auxiliado as autoridades com provas, "reforçando o compromisso de Felca em contribuir para a continuidade das investigações." No comunicado, é destacado ainda que Felca recebeu ataques depois da publicação do vídeo. "O combate ao que se enquadra nessas novas práticas criminais contribui para uma sociedade livre, justa e segura para todas as pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis", afirmam o escritório Senzi Advocacia e o Felca Studios.