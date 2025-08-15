Gilmar Mendes fecha acordo para que jornalistas doem R$ 10 mil por 'danos morais' em reportagem

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, fechou um acordo judicial com os jornalistas Octávio Floro Barata Costa, atual presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), e Tábata Viapiana para encerrar o processo movido contra eles por "danos morais" em reportagem publicada na revista IstoÉ, em 2017. O acordo exige que a revista e os jornalistas apresentem retratação escrita e realizem doação de R$ 10 mil para o Instituto Migrações e Direitos Humanos - IMDH. Em junho deste ano, a Terceira Turma Superior Tribunal Justiça (STJ) havia condenado os repórteres e o veículo a indenizarem o ministro em R$ 150 mil.

O acordo foi proposto pelos jornalistas em substituição à pena. O valor fixado no acordo será dividido entre os dois assinantes da reportagem. A decisão do colegiado do STJ, por unanimidade, reverteu as derrotas que Gilmar tinha sofrido nas duas instâncias inferiores.

Na reportagem intitulada "Negócio suspeito", a IstoÉ noticiava a estatização de uma entidade de ensino em Mato Grosso de propriedade da família do ministro do STF. A instituição de ensino estava em nome da irmã de Gilmar Mendes. "Em Brasília, até as emas que circulam pelos jardins dos palácios sabem que é praxe no serviço público a transferência de propriedades para parentes somente para se enquadrar às imposições legais. Uma mera formalidade", diz o texto da revista.