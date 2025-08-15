'Golpe do novo Número': criminosos se passavam por parentes para pegar dinheiro das vítimas

As investigações apontaram que o grupo é responsável por pelo menos 157 ocorrências policiais registradas de 2021 a 2024, com um sofisticado esquema de atuação nacional. A associação também fazia uso de aplicativos avançados para gerenciar perfis de WhatsApp e obter dados pessoais das vítimas, que eram utilizados para reforçar a veracidade das fraudes.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato na modalidade fraude eletrônica (art. 171 do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e lavagem dinheiro (lei 9613/1998), cujas penas podem atingir até 21 anos de prisão, além de multa.

Comandada pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), a operação teve o apoio do Ministério da Justiça e das polícias Civis do Distrito Federal, do Maranhão, de Mato Grosso, do Pará, de Santa Catarina e do Tocantins.

"A Operação Mirum III é um exemplo concreto da importância da atuação integrada entre as forças de segurança pública de diferentes estados e da aplicação estratégica da inteligência policial no enfrentamento às fraudes", afirmou o diretor de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), Rodney da Silva.

Segundo ele, o Ministério da Justiça seguirá apoiando operações que desarticulem estruturas criminosas sofisticadas que atuam em rede e exploram vulnerabilidades. "O trabalho conjunto é o caminho para proteger o cidadão e garantir a efetividade da Justiça", conclui.

Durante a Operação Mirum II, em 2023, um dos principais articuladores do grupo foi preso, o que possibilitou o aprofundamento das investigações e a revelação da complexa rede de participantes e colaboradores. Já foram identificados 51 investigados, com 28 prisões efetuadas nas fases anteriores.