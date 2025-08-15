Hugo Motta anuncia que relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira, 15, que o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) será o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz (PSD-AM).

O nome foi anunciado por Motta em seu perfil no X.

Na quarta-feira, 13, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que a CPMI será instalada "impreterivelmente" na semana que vem.