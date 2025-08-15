Hytalo Santos é preso em SP

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira, 15, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Ministério Público da Paraíba. Ele é acusado de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. Defesa dele não foi localizada.

Recentemente, foi alvo principal do youtuber Felca em denúncias sobre adultização. Na quinta, 14, oficiais de Justiça e policiais militares foram à casa do influenciador, em um condomínio fechado em João Pessoa, na Paraíba, para cumprir a decisão, e encontraram portas fechadas.

A ordem de busca e apreensão foi emitida pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1.ª Vara da Infância e Juventude, onde tramita processo em que Hytalo é acusado pelo Ministério Público da Paraíba de explorar crianças e adolescentes e expô-los nas redes sociais. O juiz proibiu ainda o contato do influenciador com os menores e determinou a realização de um estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos.