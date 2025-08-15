Hytalo Santos ficará em carceragem em Carapicuíba; veja próximos passos após prisão

IML, audiência de custódia e transferência

Os dois devem passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, neste sábado, por audiência de custódia em Carapicuíba. Depois, serão encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade. O casal será transferido para João Pessoa, na Paraíba. "Hoje (sexta-feira), eles pernoitam na cadeia de trânsito aqui. Depois seguem para Carapicuíba", afirma o delegado Fernando Davi, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG).

A defesa alega inocência. "Hytalo Santos sempre se colocou à disposição das autoridades. Eles são inocentes. Eu não queria usar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante. As acusações são procedem", disse o advogado Fernando Cassimiro.

Uma pequena aglomeração - cerca de 25 pessoas - em frente à delegacia, formada por crianças e adolescentes, pedia a soltura do influenciador. De acordo com a polícia, mais oito pessoas estavam na residência em Carapicuíba, todas maiores de idade. A defesa afirma que eram familiares de Hytalo.

Ainda de acordo com os investigadores, o casal chegou a São Paulo nesta quinta-feira e possivelmente estavam planejando uma fuga. Os advogados afirmam que eles já estavam na cidade para trabalhar e descansar. O casal não resistiu à prisão. "Chegamos mais ou menos às oito da manhã. A gente não precisou arrombar a porta. Eles cooperaram e estavam dormindo na hora da abordagem", disse Fernando Davi.

Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal - um Land Rover - que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba. "Eles sabiam que estavam sendo investigados. Eles não iam trazer menores e dar a cara para bater. Eles estavam quase em fuga", afirmou o delegado Ronaldo Tossunian. Oito celulares foram apreendidos - quatro com Hytalo e outros quatro com Israel. Os aparelhos serão periciados.