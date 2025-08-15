Lucro líquido da Marfrig cresce 13% e atinge R$ 85,2 milhões no 2º trimestre

São Paulo, 15 - A Marfrig Global Foods encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 85,2 milhões, avanço de 13% frente aos R$ 75,4 milhões registrados em igual período de 2024, informou na quinta-feira, 14, a companhia, depois do fechamento do mercado financeiro. O Ebitda ajustado somou R$ 3,012 bilhões, queda de 10,8% ante o segundo trimestre do ano passado, quando totalizou R$ 3,378 bilhões. A margem Ebitda ajustada ficou em 8%, 1,7 ponto porcentual abaixo de um ano antes. A receita líquida subiu 8,6%, de R$ 34,771 bilhões para R$ 37,776 bilhões no comparativo anual.De acordo com a empresa, a dívida líquida fechou o segundo trimestre em R$ 37,606 bilhões, recuo de 6,7% ante igual período de 2024. A alavancagem em reais, medida pela relação entre dívida líquida e o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, passou de 3,38 vezes ao fim de junho do ano passado para 2,71 vezes no término do segundo trimestre de 2025. O fluxo de caixa operacional somou R$ 3,046 bilhões. Os investimentos consolidados no período alcançaram R$ 1,413 bilhão.OperaçõesA BRF representou 40% da receita líquida total da Marfrig no trimestre, enquanto a operação da América do Norte atendeu por 49% e a da América do Sul, por 11%. A operação América do Norte registrou receita líquida de US$ 3,263 bilhões, alta de 5,3% em relação a igual período de 2024. O Ebitda ajustado foi de US$ 25 milhões, recuo de 71,9%, com margem de 0,8% frente a 2,9% um ano antes. O volume total comercializado pela unidade foi de 468 mil toneladas, queda de 5,6%. Do total, 411 mil toneladas foram destinadas ao mercado interno e 56 mil toneladas ao mercado externo. "Apesar do cenário adverso de baixa disponibilidade animal e aumento de custo de matéria-prima que afetou o setor como todo, a National Beef se manteve resiliente focada na excelência operacional", disse o CEO da Operação América do Norte, Tim Klein.Na América do Sul, a receita líquida aumentou 9,9%, para R$ 4,028 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado subiu 31,4%, para R$ 439 milhões. A margem Ebitda foi de 10,9%, contra 9,1% no segundo trimestre de 2024.O volume de vendas atingiu 205 mil toneladas, avanço de 7,8% na comparação anual, com 70 mil toneladas exportadas e 135 mil destinadas ao mercado interno."O desempenho da companhia foi impulsionado por decisões estratégicas que incluem a concentração da produção em complexos industriais voltados para produtos com marca e maior valor agregado, com apoio dos confinamentos que garantiram os altos níveis de ocupação", afirmou o CEO da Operação da América do Sul da Marfrig, Rui Mendonça.A BRF registrou receita líquida de R$ 15,266 bilhões no trimestre, alta de 2,5% sobre um ano antes. O Ebitda ajustado somou R$ 2,5 bilhões, queda de 4,6%, e a margem ficou em 16,4%. O lucro bruto foi de R$ 4,092 bilhões, 4,1% acima do registrado no segundo trimestre de 2024.