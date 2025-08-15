Morre um dos pais da vacina da malária: brasileiro casou na biblioteca e fez carreira nos EUA

Ainda nos anos 1980, o casal Nussenzweig apontou o caminho para a imunização contra a malária: descobriram que uma proteína que recobre os protozoários do gênero Plasmodium poderia ser usada para promover uma resposta imunológica à infecção. A partir daí, a circunsporozoíta (conhecida como "CS") - proteína do parasita que ativa o sistema de defesa dos mamíferos - se tornou um componente fundamental de boa parte das vacinas testadas em humanos contra o parasita. O pontapé inicial foi de Ruth: em 1967 ela foi a primeira cientista a provar que era possível imunizar roedores contra a doença por meio da irradiação dos esporozoítos, um dos estágios de vida dos parasitas causadores da malária.

O casal trabalhou junto durante toda a vida. Se conheceram na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e na década de 1960 se transferiram para a Escola de Medicina da Universidade de Nova York (NYU). Também trabalharam em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no desenvolvimento de uma vacina nacional contra a malária.

Atualmente, os imunizantes RTS,S e R21 são recomendados pela Organização Mundial da Saúde para crianças que vivem em áreas endêmicas de malária, com prioridade para locais onde há transmissão moderada e alta. As vacinas aprovadas até o momento agem contra a espécie Plasmodium falciparum, mais prevalente no continente africano e causadora da forma mais letal da doença.

No Brasil, os casos provocados pela P. falciparum são menos comuns e a maioria é de malária vivax, em geral mais branda, e se concentram na região amazônica. A Vivaxin, vacina brasileira contra a malária desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Federal de Minas Gerais, está atualmente na etapa de testes clínicos.

Casamento na biblioteca e autoexílio

Nussenzweig nasceu em São Paulo em 1928, e se formou na Faculdade de Medicina da USP em 1953. Foi onde conheceu e namorou Ruth, escolhendo oficializar a união na biblioteca do prédio da Av. Doutor Arnaldo. "Namorávamos falando de ciência", lembrou o cientista, depois de mais de meio século junto da esposa, em entrevista concedida à Revista Pesquisa Fapesp em 2004.