Motta vê 'ambiente' para volta de aval legislativo a inquérito contra deputado

Contudo, a conflagração no plenário estimulou um acordo entre Centrão e oposição para proteger parlamentares - como uma proposta que restringe a prisão de parlamentares e a aplicação de cautelares e o fim do foro privilegiado para os congressistas.

Em entrevista à GloboNews, Motta disse que há "um ambiente de discussão" a fim de se restabelecer a necessidade de autorização legislativa para a abertura de inquéritos envolvendo congressistas.

'Prerrogativas'

"Hoje nós temos um ambiente em que muitos parlamentares, diante dessa confusão institucional que o País está passando, estão sendo investigados por crimes de opinião. Isso acaba, de certa forma, gerando um ambiente em que essas prerrogativas possam ser rediscutidas, até porque nós já tivemos pela nossa Constituição, no passado, quando ela foi elaborada, esse modelo", declarou Motta.

A exigência de autorização prévia do Congresso para que deputados e senadores sejam processados criminalmente caiu em 2001, quando foi aprovada uma mudança constitucional. "Isso depois foi mudado pelo plenário da Câmara e do Senado através de uma PEC. Então, tem uma discussão interna acerca, sim, de uma possível volta de uma necessidade de uma autorização legislativa para que processos possam seguir contra parlamentares", destacou o presidente da Câmara.

Embora Motta tenha citado "crimes de opinião", na crise instalada entre os Poderes, como mostrou o Estadão, o ponto central é a briga em torno das emendas parlamentares. Estão abertos hoje no STF pelo menos 40 inquéritos para investigar suspeitas de desvios envolvendo esses repasses.