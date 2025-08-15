Prisão de Hytalo Santos: juiz diz que não há dúvidas de crime de tráfico de pessoas

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro - foram presos na manhã desta sexta-feira, 15, em uma casa de alto padrão em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. Os dois são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. A defesa afirma que eles são inocentes e estão à disposição das autoridades.

As prisões ocorreram por determinação da Justiça da Paraíba, após força-tarefa entre o Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Civil de SP. Na decisão, a qual o Estadão teve acesso, o juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, Estado da Paraíba, afirma que não há dúvidas da reiterada prática de tráfico de pessoas. "Sem dúvidas há elementos que indicam prática reiterada do crime de tráfico de pessoas", afirma.

Com base em todo material colhido nas investigações, o juiz determinou a prisão preventiva (sem prazo determinado), ao invés da temporária. "A prisão preventiva é medida cautelar ampla, sendo eficiente ferramenta de encarceramento durante a fase policial ou na instrução criminal. Os pressupostos para a sua decretação são a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria."