PUC-SP investiga suástica desenhada em sala de aula

Um ofício assinado pela vice-reitora, Carla Reis Longhi, encaminhou o caso para o Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa, criado este ano para ajudar os estudantes na condução de casos de intolerância e discriminação.

"Determino a imediata instauração de procedimento para apuração da autoria, circunstâncias e eventual responsabilidade relacionadas ao referido ato, com a devida tramitação nos termos das normas aplicáveis", diz o documento.

Até a publicação deste texto, ninguém havia assumido a autoria do desenho.

A suástica foi apropriada como símbolo do nazismo no século 20 e o símbolo passou a ser associado ao ódio e ao antissemitismo disseminado pelos nazistas.

O Centro Acadêmico do curso de Psicologia informou ter feito uma reunião com a pró-reitora, que informou aos estudantes "que medidas estão sendo tomadas".

O grupo estudantil diz que não pretende dar entrevistas e nem expor o desenho para não dar eco "à mensagem de grupos extremistas, que se beneficiam justamente da exposição para espalhar ódio e intimidar a comunidade."