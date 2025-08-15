'Vá para Belém porque eles vão resolver esse problema', diz Al Gore sobre a crise de hospedagem

"Tenho certeza de que todos estão bastante conscientes da questão dos preços da hotelaria de Belém e da dificuldade de encontrar hospedagem, mas eu garanto que o assunto está sendo tratado e que haverá quartos para todos a preços acessíveis", afirmou Corrêa do Lago. "Belém é uma cidade incrível, mas nenhuma cidade do mundo foi projetada para receber uma COP, só Dubai. Paris teve que construir muita coisa. Todos tiveram que se adaptar, e nós também vamos. A COP será incrível, podem vir."

Ao lado de Al Gore, Lago afirmou que um dos maiores desafios para o encontro climático de Belém é a desinformação. Segundo ele, há um forte negacionismo quanto aos benefícios da transição energética que precisa ser combatido. "Estamos vivendo um momento muito estranho, de muita desinformação, de esforços para mostrar que se a economia incorporar soluções para o clima, isso será ruim para o País e para as pessoas", afirmou. "Nós precisamos mostrar os efeitos positivos, precisamos mostrar que a transição é boa para a economia, para a qualidade de vida e para a geração de empregos."

Lago ressaltou o fato de um grupo significativo de ministros de economia e finanças de diferentes países, encabeçados por Fernando Haddad, formar um dos círculos de decisão da COP-30. "Esse círculo é importante porque quando decisões forem tomadas (na COP-30), elas terão que ser aplicadas à economia mundial", afirmou. "Então precisamos dos ministros das finanças e o Haddad entende isso muito bem."