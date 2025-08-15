Vai esquentar no fim de semana em São Paulo? Veja a previsão

Após dias seguidos de muito frio especialmente à noite e no período da manhã, a expectativa é que as temperaturas comecem a subir na cidade de São Paulo nos próximos dias, especialmente na próxima semana.

"O ar frio de origem polar aos poucos perde força e dá lugar a uma massa de ar seco, o que deve promover a elevação gradual das temperaturas", estima o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O sábado, 16, deve começar com uma madrugada de céu nublado e termômetros em média na casa dos 13°C. No decorrer do dia os períodos de sol favorecem uma ligeira elevação da temperatura. O cenário deve se repetir no domingo, 17. Não há previsão de chuva.