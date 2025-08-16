Alckmin: 'nosso trabalho é continuar a negociação e o diálogo com EUA'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ressaltou que segue no diálogo e negociação com os EUA para reverter o tarifaço de 50% contra parte da pauta exportadora. Ele repetiu que 74% dos produtos que os Estados Unidos vendem para o Brasil não têm imposto.

Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que a entrada de produtos norte-americanos no Brasil estava sujeita a uma tarifa de importação real de 2,7% em 2023, considerando aqueles sem isenção. "Tem um parceiro melhor, um parceiro bom como o Brasil para os EUA"?, disse Alckmin.

Ele fez visita neste sábado à unidade da concessionária Prima Via Fiat, para ver como estão as vendas do programa "Carro Sustentável". Ao comentar o plano de contingências contra o tarifaço de 50%, ele comentou que o projeto de lei para mitigar o impacto precisa ser aprovado logo. O valor total de R$ 9,5 bilhões foi fixado no projeto de lei complementar.