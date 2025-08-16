Bolsonaro deixa hospital após exames e vai continuar tratamento em casa

Segundo o boletim médico, ele foi internado para a investigação de quadro recente de febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços.

Depois de exames laboratoriais e de imagem, constatou-se duas infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. Esse fenômeno acontece quando alimentos ou líquidos entram nas vias aéreas ao invés de irem para o esôfago e estômago.

Bolsonaro deverá seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração.

Além disso, a endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, mas com menor intensidade. Os médicos recomendaram tratamento medicamentoso contínuo.

Desde a facada que sofreu durante a campanha para as eleições de 2018, Bolsonaro já passou por sete cirurgias e foi internado em mais de 10 ocasiões, mas continua sofrendo com problemas de saúde.

O ex-presidente está em prisão domiciliar por descumprir a ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.