Hytalo Santos deve R$ 104 mil em multas para o condomínio em que morava

O influencidador Hytalo Santos, preso esta semana sob acusação de lucrar com vídeos de exploração sexual infantil, deve R$ 104 mil em multas para o condomínio em que morava, em Bayeux, na Grande João Pessoa. Descumprimento de regras de trânsito local estão entre as 13 infrações notificadas.

A ação corre na 2ª Vara Mista de Bayeux e foi iniciada em fevereiro. O valor cobrado do influenciador inclui juros, multas e honorários dos advogados. O alto valor das multas se deve ao fato de algumas multas serem recorrentes com relação à violação do estatuto social e o código de ética do condomínio.

De acordo com o processo, o influenciador realizou repetidas vezes infrações como andar de moto sem capacete, sem colocar as mãos no guidão e ainda por conduzir o veículo na contramão.