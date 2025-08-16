Hytalo Santos e Euro planejavam fugir, diz delegado que prendeu casal

A defesa do influencer e de Euro alega inocência e contradiz a versão da polícia. Conforme o advogado Felipe Cassimiro, os investigados estavam em São Paulo há cerca de um mês por motivos profissionais.

"Hytalo Santos sempre se colocou à disposição das autoridades. Eles são inocentes. Eu não queria usar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante. As acusações não procedem", disse Cassimiro.

Eles foram capturados em uma residência de alto padrão, onde estavam hospedadas oito pessoas - todas maiores de idade. Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal - um Land Rover - que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba.

O casal não resistiu à abordagem. Oito celulares foram apreendidos - quatro com Hytalo e outros quatro com Israel. Os aparelhos serão periciados. "Chegamos mais ou menos às oito da manhã. A gente não precisou arrombar a porta. Eles cooperaram e estavam dormindo na hora da abordagem", disse o delegado.

Os dois realizaram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, neste sábado, passarão por audiência de custódia em Carapicuíba. Depois, se a prisão for confirmada, serão encaminhados para um Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade.

A expectativa é de que sejam transferidos para João Pessoa, na Paraíba.