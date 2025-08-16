Jurada de morte, traficante Diaba Loira morreu no Rio após trair facção

A traficante Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, morreu na noite da última quinta-feira, 14, no Rio de Janeiro, após um confronto entre duas facções criminosas. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da mulher foi encontrado com marcas de disparos em uma rua de Cascadura, na zona norte da cidade.

"De acordo com o comando da unidade, no local os agentes encontraram o corpo de uma mulher vítima de disparo de arma de fogo. De imediato, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital", informou a corporação.

Eweline era conhecida pelo apelido de Diaba Loira e era procurada pela polícia desde julho deste ano. Ela nasceu na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, e passou a fazer parte do universo do crime depois de pedir ajuda a traficantes após sofrer uma tentativa de feminicídio em 2022.