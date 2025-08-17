Assine UOL
Carreta de dupla sertaneja atinge público durante evento em Goiás

16 pessoas foram atendidas pelo Hospital Municipal de Itaberaí
16 pessoas foram atendidas pelo Hospital Municipal de Itaberaí Imagem: Reprodução/Facebook

Uma carreta da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo atingiu o público durante a realização de um evento em Itaberaí, no interior de Goiás. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 17. Em nota, os artistas manifestaram solidariedade às vítimas. Após o motorista da carreta passar mal, o veículo colidiu com estruturas no local e atingiu pessoas que estavam próximas. O motorista foi socorrido e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

Em nota, a prefeitura informou que, das 16 pessoas atendidas pelo Hospital Municipal de Itaberaí, 13 receberam alta após os primeiros cuidados. Outras 3 foram encaminhadas para Goiânia. Duas delas seguem em acompanhamento médico especializado e uma já teve alta. Nenhuma vítima corre risco de morte.

"Agradecemos de forma especial ao Corpo de Bombeiros de Itaberaí, à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), que atuaram de maneira rápida e eficiente no socorro, investigação, controle e organização do trânsito, garantindo segurança e agilidade no atendimento a todos os envolvidos", destacou a prefeitura em nota.

