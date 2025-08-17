Leão XIV: 38% dos brasileiros aprovam papa e 9% avaliam de forma negativa, aponta Ipsos-Ipec

A percepção sobre o papado varia de acordo com a religião e o posicionamento político dos entrevistados. A avaliação positiva cresce entre os católicos, para 54% positivos (ótimo 21% e bom 33%), enquanto os que não souberam responder caem para 17%. Na contramão, a aprovação recua para 22% entre os evangélicos, com 8% de ótimo e 14% de bom. Já o desconhecimento sobre o assunto vai a 41%. Ruim (2%) e péssimo (5%) somam 7% e 30% deste grupo avaliam os primeiros meses como regulares.

A avaliação de Leão XIV é melhor entre os eleitores de Lula (PT) do que os de Jair Bolsonaro (PL). Entre os que votaram no petista no segundo turno em 2022, ótimo (18%) e bom (28%) representam 46% de avaliação positiva. O índice é de 33% entre os eleitores do ex-presidente: 10% avaliam o Papa como ótimo e 23% como bom.

Relação de Leão com o papa Francisco

A pesquisa também questionou os entrevistados se Leão XIV representa mudança ou continuidade em relação ao seu antecessor. Para 45%, ele segue a mesma linha do papa Francisco, morto em abril; 18% consideram que o novo papa representa alguma mudança e 9% uma grande mudança - 28% não souberam ou não quiseram responder.

Para a maioria dos entrevistados, 57%, o pontífice tem dado muita (24%) ou alguma (33%) importância a temas como justiça social, meio ambiente e paz. Em contrapartida, 15% avaliam que Leão XIV não tem dado importância a esses assuntos, enquanto 28% não opinaram.

Ainda segundo a pesquisa, os brasileiros demonstram otimismo sobre a capacidade do Papa melhorar a imagem da Igreja Católica no mundo: 50% dos entrevistados responderam que ele pode contribuir muito com este objetivo, 25% acreditam que ele pode contribuir um pouco e 9% que ele não pode contribuir na melhora da imagem da instituição.