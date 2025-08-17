Polícia prende integrante de facção no interior de SP

Policiais do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam na sexta-feira, 15, um homem apontado como liderança de uma facção criminosa na região oeste do estado de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) publicou alguns detalhes do caso no sábado, 16. A nota não informa, porém, nem o nome do suposto criminoso nem da facção. O Estadão entrou em contato com o órgão neste domingo, 18, que disse, por ora, não dispor dessas informações.

O flagrante ocorreu em Paraguaçu Paulista, município a 422 km da capital, próximo à divisa de São Paulo com o Paraná. Os agentes faziam patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Humberto Soncine quando viram um carro ocupado por um casal.