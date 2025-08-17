Policial, que desapareceu durante voo com paramotor, é encontrado morto no Paraná

Elair Utzig, agente da polícia judiciária paranaense, foi encontrado sem vida neste domingo, 17, em uma área rural, na divisa entre os municípios de Medianeira e Missal, no Paraná, de acordo com a Polícia Civil. Ele saiu para praticar voo de paramotor. O desaparecimento dele foi registrado no final da tarde de sábado, 16, por volta das 17h30.

A Polícia Civil do Paraná disse lamentar profundamente a perda do servidor e manifestou solidariedade e condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Ele trabalhava na Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Sudoeste. A polícia ainda investiga o que aconteceu. Foram acionados os Institutos de Criminalística e de Medicina Legal para os trabalhos periciais e demais providências legais.