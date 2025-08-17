Socos, cotoveladas e tapas: mulheres relatam onda de agressões no Parque Ibirapuera

A mãe da médica Raquel Alencar quebrou o braço e rompeu ligamento inguinofemoral —estrutura anatômica localizada na região da virilha, após cair ao ser empurrada por um corredor.

"Ninguém foi atrás dele (corredor) e eu juro que só não fui porque a prioridade era ajudar a minha mãe, que estava deitada no chão", relatou Raquel.

Ao Estadão, a Urbia disse ter prestado o atendimento à idosa. "O profissional de enfermagem constatou que a frequentadora apresentava dor no braço, sem escoriações e com os movimentos preservados", afirma, em nota.

A artesã Gleice Koyama, 41, foi atingida por um soco no olho direito durante um treino de corrida. A agressão ocorreu quando ela já estava encerrando um treino de 15 km e foi surpreendida por um forte impacto na face. Na hora, não conseguiu entender o que havia acontecido.

"Eu me desequilibrei e acabei até empurrando uma moça que estava na minha frente", detalha Gleice. Ela correu para o banheiro e percebeu que havia sido agredida por um homem, não identificado, com um golpe próximo ao olho.

Na mesma semana, ela expôs um vídeo nas redes sociais no qual mostrava os ferimentos em seu olho e relatava o ocorrido. À época, acreditava que era um caso isolado, mas amigas próximas relataram episódios semelhantes. A partir de uma breve pesquisa no X (antigo Twitter), encontrou denúncias semelhantes.