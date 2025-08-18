A denúncia do governo federal se baseia numa reportagem publicada pelo veículo Núcleo Jornalismo, que testou os chatbots "Safadinha", "Bebezinha" e "Minha novinha". Os robôs permitem o desenrolar de conversas eróticas com IAs que simulam ser crianças.

Na conversa simulada usada como exemplo pela reportagem, a criança pergunta se o "papai quer tocá-la", depois de descrever seu "corpinho" de barriguinha, pele macia e lacinhos. Em seguida, reage ao comando "quero tocar mais embaixo" com a seguinte resposta: "Bebê ri e se esconde atrás de um travesseiro, fazendo uma voz fofa: Papai, você é muito curioso!"

A AGU alega que as práticas ilícitas se aproveitam da falta de mecanismos de moderação eficazes para disponibilizar robôs que simulam perfis com linguagem e aparência infantil, mas que mantêm diálogos de cunho sexual.

"Tais chatbots têm potencialidade de alcançar um público cada vez mais amplo nas plataformas digitais, especialmente nas redes sociais da Meta, ampliando de forma exponencial o risco do contato de menores de idade com material sexualmente sugestivo e potencialmente criminoso. Essa situação oferece risco concreto à integridade psíquica de crianças e adolescentes, além de gerar danos institucionais e dificultar o efetivo exercício do direito à proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal", diz a notificação.

O Código Penal estabelece como crime sexual contra vulnerável a prática de "conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos". A tipificação prevê pena de reclusão de oito a 15 anos.

A AGU também menciona uma notícia divulgada pela agência Reuters, segundo a qual a IA da Meta estava autorizada a ter conversas de teor sexual com crianças.