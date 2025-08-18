'Até marido e mulher discordam', diz Zema após Carlos Bolsonaro chamar governadores de ratos

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) minimizou os ataques feitos por Carlos Bolsonaro (PL) aos governadores de direita. O filho do ex-presidente chegou a chamar os políticos de "ratos". Em entrevista coletiva concedida em Contagem (MG) nesta segunda-feira, 18, Zema afirmou estar surpreso com os xingamentos, mas disse que "até marido e mulher discordam".

"Nós da direita temos as mesmas propostas, estamos lutando pelos mesmos objetivos. Eu fico até surpreso, mas compreendo. Me solidarizo com a família (Bolsonaro), que tem vivido um momento difícil. Continuamos caminhando juntos. Até marido e mulher discordam. Então o que dizer de partidos políticos diferentes?", disse o governador de Minas.

No último domingo, 17, por meio de seu X (antigo Twitter), o vereador carioca Carlos Bolsonaro criticou a falta de apoio dos governadores de direita a uma anistia para os investigados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo Jair Bolsonaro (PL). O filho "02" de Bolsonaro acusou os políticos de estarem "preocupados apenas com seus projetos pessoais" e afirmou que os governadores se "comportam como ratos", com atitude "oportunista e canalha".