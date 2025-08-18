Balança comercial tem superávit de US$ 1,090 bilhão na 3ª semana de agosto

Brasília, 18 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,090 bilhão na terceira semana de agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 18, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,632 bilhões e importações de US$ 5,542 bilhões. O superávit acumulado no mês de agosto é de US$ 3,048 bilhões. No ano, o superávit soma um total de US$ 40,030 bilhões.Exportações e importaçõesAté a terceira semana de agosto, comparado ao mesmo período de agosto de 2024, as exportações cresceram 7,2% e somaram US$ 15,40 bilhões. O resultado se deu devido a um crescimento de 14,9% em Agropecuária, que somou US$ 3,536 bilhões; crescimento de 12,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,655 bilhões e, por fim, crescimento de 1,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,096 bilhões. As importações também cresceram 2,0% nas primeiras três semanas de agosto e totalizaram US$ 12,35 bilhões na mesma comparação, com queda de 1,9% em Agropecuária, que somou US$ 215 milhões; crescimento de 23,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 858 milhões e, por fim, crescimento de 0,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,206 bilhões.