Barra Funda passará a receber Linhas 7,10 e 11

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começará a operar a Linha 11-Coral até a Estação Palmeiras-Barra Funda a partir de segunda-feira, 25, permitindo que passageiros do Alto Tietê e da zona leste da capital paulista acessem diretamente a zona oeste de São Paulo nos horários das 8h às 15h30 e das 20h à 0h, todos os dias.

Conforme o governo estadual, no dia 28 de agosto, as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM também passarão a ter a Estação Palmeiras-Barra Funda como terminal. "Todos os passageiros das Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa vão desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda. Para seguir sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, os passageiros farão a transferência no mesmo nível nas plataformas 5 e 6, garantindo mais segurança, eficiência operacional e comodidade para os passageiros", acrescenta.

A transformação da Estação Palmeiras-Barra Funda no novo hub central do transporte sobre trilhos tem como objetivo melhorar a fluidez da operação e oferecer mais agilidade e conforto. "Além dessas linhas e do Expresso Aeroporto da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a Estação Palmeiras-Barra Funda recebe também as Linhas 3-Vermelha do Metrô e 8-Diamante de trens metropolitanos", afirma a companhia. "Também há conexão com terminais de ônibus interestadual e municipal."