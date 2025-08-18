Brasileiros protestam no portal da USTR com piadas, patriotismo e pedidos de prisão a Bolsonaro

Entre manifestações sérias, brasileiros usaram o recurso do processo público para defender a cadeia a Bolsonaro e punição a seus familiares, reclamar de produtos nacionais e publicar pegadinhas com nomes de duplo sentido. As publicações foram feitas em inglês e português.

Algumas das mensagens identificadas pelo Estadão foram: "Respeite o Brasil", "Aqui é Brasil", "Não quero perder meu emprego", "FamilicianaCadeia", "Bolsonaro na Cadeia", "Edu Brasil", "Jim Carrey, Pois são comédia" (referência ao ator e comediante canadense, estrela de Hollywood) e "Respect our Brazil".

"O Brasil é soberano, e não há nada que a nova ditadura estadunidense possa fazer a respeito. Você está tão acostumado a menosprezar as Américas mas se meteu com o país errado", diz outra. "Vocês são os que discriminam, nós somos soberanos e você terão que engolir isso. Viva o Brasil, viva o Brics.

A fictícia "Associação Global de Estagiários Mal Pagos" sugeriu uma sessão de meditação "serenidade agora" para melhorar a eficiência de funcionários públicos na aplicação de medidas anti-corrupção no Brasil, mas afirmou que ela já é "bem mais transparente do que países onde fazer lobby é esporte nacional e o financiamento de campanha é menos regulado do que a ingestão de açúcar por uma criança pequena".

O prazo final para se manifestar terminaria às 23:59 desta segunda-feira, 18, no horário da capital americana. O documento já entregue por meio da Embaixada do Brasil em Washington.

Como é aberto a qualquer pessoa, o processo público contra o País recebeu uma série de manifestações de cunho político ou que não guardam relação direta com a finalidade do processo do USTR.