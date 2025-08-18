Conab faz nos dias 21 e 22 os primeiros leilões de contrato de opção de arroz

São Paulo, 18 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) marcou para as próximas quinta, 21, e sexta-feira, 22, os primeiros leilões de Contrato de Opção de Venda de arroz. Ao todo, serão ofertados 4.074 contratos de 27 toneladas cada, o que possibilita a aquisição de cerca de 110 mil toneladas do grão na política de retomada dos estoques públicos. As operações serão destinadas aos agricultores e agricultoras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em nota, a estatal disse que serão ofertados oito lotes, com objetivo de dar a opção de venda futura ao produtor do arroz para o governo federal. Na quinta-feira, 21, serão 1.224 contratos de 27 toneladas cada, divididos em quatro lotes destinados exclusivamente aos agricultores familiares, produtores rurais e cooperativas que possuem DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ou CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar). Já na sexta-feira, 22, serão disponibilizados outros quatro lotes, desta vez em caráter de ampla concorrência, ou seja, todos os produtores, cooperativas e demais fornecedores de milho poderão participar, inclusive agricultores familiares.Os contratos terão vencimento em 30 de setembro e 31 de outubro. Os valores de venda também estão estabelecidos conforme com os prazos de cada vencimento, acrescidos dos custos logísticos e financeiros da colheita até a entrega do produto, informa a Conab.