COP30 em Belém tem outra má notícia: 'péssimo indicativo'; saiba o que é

Segundo Astrini, a briga nas negociações acaba sendo transferida para conferências maiores, como a COP, sobre mudanças climáticas. "Tem reflexos", afirmou em sua coluna semanal na Rádio Eldorado, do Grupo Estado.

Assim como no acordo do plástico, países petroleiros tentam retardar decisões nas COPs sobre como e em quanto tempo nações devem se afastar dos combustíveis fósseis para reduzir emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento do planeta.

Países importantes ainda não entregaram meta climática

Apenas 27 dos 198 países signatários do Acordo de Paris submeteram novas metas climáticas (designadas pela sigla NDC, em inglês, para contribuição nacionalmente determinada) até agora, restando três meses para a COP30.

O acordo climático de 2015 tornou a apresentação dessas metas obrigatórias a todos os países, com atualizações a cada cinco anos. O prazo de entrega para a ONU ia até fevereiro de 2025. Mesmo aqueles que a cumpriram apresentaram promessas insuficientes, segundo Astrini.

Atores importantes como China, Índia, Indonésia e União Europeia ainda estão devendo. Outros, como Brasil, Noruega e Japão, entregaram metas pouco ambiciosas, enquanto o Canadá retrocedeu nas promessas.