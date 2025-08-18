Eleição na Assembleia Legislativa também foi parar no Supremo e virou foco de crise

Outro foco da disputa no Maranhão está na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Othelino Neto (Solidariedade) pretendia permanecer à frente da Casa no governo de Carlos Brandão (PSB), mas foi superado por Iracema Vale (PSB), apoiada pelo governador, em uma eleição que terminou empatada e acabou decidida pelo critério de idade.

Apesar de a deputada exercer a presidência da Assembleia, a eleição foi judicializada no Supremo Tribunal Federal (STF). A relatoria é da ministra Cármen Lúcia, que votou a favor de Iracema no plenário virtual. Flávio Dino não se declarou impedido e seguiu a relatora. O ministro Luiz Fux, porém, pediu que o processo vá ao plenário físico, e os magistrados terão de votar novamente.

"Primeiro, tentou-se impedir o processo com uma intervenção sem base legal. Agora, o andamento segue sendo postergado por manobras de um partido que se opõe à escolha legítima da Assembleia Legislativa. Enquanto isso, a Corte de Contas permanece desfalcada", disse Iracema.