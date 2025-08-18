Influenciador Hytalo Santos é transferido de prisão; saiba os próximos passos

Como o pedido de prisão foi feito pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, Hytalo Santos e o marido devem ser transferidos nos próximos dias para o Estado nordestino.

Hytalo foi um dos denunciados pelo influenciador Felca no último dia 6. Em um vídeo de 50 minutos, que acumula 46 milhões de visualizações no YouTube, Felca citou influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou como o algoritmo de plataformas digitais favorece a entrega desse conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga sobre o problema.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida no domingo, 17, ex-funcionários de Hytalo Santos afirmaram que viam malas de dinheiro e joias na casa do influenciador. Segundo os relatos, os jovens eram tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando podiam comer, dormir e até usar o celular.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o influencer pagava às famílias dos adolescentes cerca de três salários mínimos para abrigá-los em sua casa. Os menores, sob a tutela de Hytalo, eram chamados de "cria" pelo influenciador.

Ainda segundo o MP, o influencer apreendia os celulares das vítimas para garantir que apenas o seu perfil nas redes sociais fizesse postagens, estratégia que concentrava a audiência em suas plataformas.