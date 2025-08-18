Lula defende regulação de redes e diz que mundo enfrenta cenário em que rivalidades se agravam

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, em declaração à imprensa após reunião com o presidente do Equador, Daniel Noboa, que a regulamentação das redes sociais "é o grande desafio contemporâneo de todos os Estados". Segundo o presidente, "nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem a regulação das big techs".

Lula disse ter falado a Noboa, durante a reunião que tiveram na manhã desta segunda-feira, 18, no Palácio do Planalto, sobre a "urgência com que o governo e a sociedade brasileira vêm procurando enfrentar a criminalidade na esfera digital".

"Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem a regulação das big techs. Esse é o grande desafio contemporâneo de todos os Estados. As redes digitais não devem ser terra sem lei, em que é possível atentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência. Erradicar a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma imposição moral e uma obrigação do poder público", disse.