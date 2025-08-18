MPSP denuncia por corrupção prefeito afastado de São Bernardo

A denúncia é assinada pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que atribui ao grupo participação em um esquema de desvio de recursos em contratos da prefeitura. As penas podem chegar a 8 anos de prisão em caso de condenação.

O Ministério Público também pede ao Tribunal de Justiça de São Paulo a perda definitiva dos mandatos e a devolução de R$ 16,9 milhões aos cofres municipais.

De acordo com a denúncia, o esquema teve início em 2022 e "se sustenta na obtenção de contratos públicos e no desvio de recursos por meio de empresas que mantêm vínculos formais com a prefeitura e a Fundação ABC".

Segundo a denúncia, p prefeito "emerge como o eixo articulador e a figura central da organização criminosa, exercendo um papel de influência direta sobre as movimentações financeiras ilícitas".

"Ele exerce um papel de comando e possui domínio finalístico sobre o fluxo de recursos e a contabilidade informal do esquema", afirma o MP.

Contratos de diversas áreas, como saúde, obras e coleta de lixo, teriam sido fraudados, segundo o inquérito.