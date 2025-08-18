'Não existe possibilidade de recuar um milímetro', diz Moraes ao 'The Washington Post'

Em entrevista exclusiva ao The Washington Post, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse que a Corte Suprema está "preservando a democracia brasileira" e, portanto, fará "o que é certo". "Não há a menor possibilidade de recuar nem um milímetro" disse Moraes em uma entrevista de uma hora em seu gabinete: "Faremos o que é certo: receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido."

Aos olhos do governo americano, Moraes é classificado como um vilão global. "Juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal", disse o Secretário do Tesouro Scott Bessent. "O rosto mundial da censura judicial", nas palavras do Secretário de Estado Adjunto Christopher Landau.

"A acrimônia não é mútua", disse Moraes ao jornal americano. O ministro disse que sempre buscou inspiração na história da governança americana, discorrendo sobre as obras de John Jay, Thomas Jefferson e James Madison. "Todo constitucionalista tem uma grande admiração pelos Estados Unidos", disse o juiz.