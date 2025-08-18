Não vi nada demais, diz mãe de adolescente que morava com Hytalo sobre vídeos do influenciador

A defesa de Hytalo afirma que ele e seu marido, também preso na sexta-feira, 15, são inocentes e "sempre se colocaram à disposição das autoridades". Consideram também que a decisão de prisão é uma medida "extrema".

Sobre as críticas de que a jovem passa por um processo de "adultização" e exploração sexual, a mãe rebate: "não concordo com nada, como é que ela está sendo adultizada se ela teve infância?". Ela e a filha ganharam uma casa do influenciador.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o influencer pagava às famílias dos adolescentes cerca de três salários mínimos para abrigá-los em sua casa. Os menores, sob a tutela de Hytalo, eram chamados de "cria" pelo influenciador.

O pai da menina, separado da mãe, relatou ao programa se preocupar com a exposição da filha desde 2019, quando denunciou, pela primeira vez, a exploração da imagem da adolescente ao conselho tutelar.

"Nunca quis isso para ela. Eu queria um futuro para ela, que ela estudasse, que ela se formasse, que ela tivesse uma profissão boa, não estar exibindo o corpo para todo mundo ver", afirmou o pai, que também não foi identificado para preservar a menor de idade.

"Toda vez que eu ia ao conselho tutelar, Ministério Público, delegacia, eles diziam 'é porque a Justiça é lenta'", acrescenta.